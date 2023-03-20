Москва, , 15:46 — REGNUM Любые провокации, незаконные уличные акции и попытки раскачать изнутри российское общество необходимо оперативно пресекать. Об этом 20 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал президент РФ, силой России всегда были и продолжают быть единство и сплоченность многонационального общества нашей страны, которые позволяют ей преодолевать любые трудности и испытания.

«Поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии», — сказал он.

Также Путин уточнил, что к такой работе нужно более активно подключать «представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций». При этом российский лидер отметил, что в 2023 году число преступлений экстремистской направленности выросло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сегодняшних условиях как никогда важно сохранение в России единства общества. Он пояснил, что непростительны чванство, непрофессионализм, несправедливость в отношении к людям.