Директора реабилитационного центра в Новосибирске посадили за похищения людей

Новосибирск, , 15:46 — REGNUM Организатор реабилитационного центра для людей с зависимостями и пятеро его помощников осуждены Новосибирским областным судом за похищения и незаконное удержание людей. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Новосибирским областным судом вынесен приговор в отношении шести жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 3 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, организатор получил шесть с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Остальные участники, в зависимости от степени участия в преступлении, получили от четырёх до шести лет условно.

В 2020 году следственными органами Новосибирска было начато расследование на основании заявления пациента реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Мужчина настаивал на проверке руководителей организации, которые, по его словам, насильно удерживали людей. В ходе проведённых следственной группой обысков были обнаружены жертвы преступников, которых сотрудники центра лишили свободы против воли. Организатор центра был арестован.

По версии обвинения, с июля 2019 года по август 2020 группа из шести осуждённых из корыстных побуждений похитила 25 человек, страдающих зависимостью от алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, а также игровой зависимостью. В целях конспирации преступной деятельности была создана некоммерческая организация, которую выдавали за реабилитационный центр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Оренбурге девушка пострадала от действий 34-летнего знакомого. Водитель силой затолкал её в багажник и увёз в неизвестном направлении.