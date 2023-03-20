В России нужно ввести новые механизмы защиты персональных данных — МВД РФ
Москва, 20 марта 2023, 15:49 — REGNUM Утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, поэтому в России нужны новые механизмы защиты. Об этом 20 марта заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД.
«Мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаниям за разглашение и введение ответственности за незаконную передачу третьим лицам», — сказал Владимир Колокольцев.
По его мнению, это позволит заинтересовать структуры, работающие с личными данными, следить за защитой интересов клиентов.
Напомним, ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят жителям России, представляясь правоохранителями, и обвиняют в измене Родине. Мошенники заявляют жертве, что с её счёта переводят деньги на Украину и, таким образом, побуждают на необдуманные денежные переводы.
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