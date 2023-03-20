Глава МВД РФ заявил, что в стране нужно ввести дополнительные механизмы защиты персональных данных

Москва, , 15:49 — REGNUM Утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, поэтому в России нужны новые механизмы защиты. Об этом 20 марта заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год © Станислав Красильников/ТАСС

«Мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаниям за разглашение и введение ответственности за незаконную передачу третьим лицам», — сказал Владимир Колокольцев.

По его мнению, это позволит заинтересовать структуры, работающие с личными данными, следить за защитой интересов клиентов.

Напомним, ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят жителям России, представляясь правоохранителями, и обвиняют в измене Родине. Мошенники заявляют жертве, что с её счёта переводят деньги на Украину и, таким образом, побуждают на необдуманные денежные переводы.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура будет контролировать переход органов власти на отечественное ПО

Читайте развитие сюжета: В МВД России сообщили о задержаниях украинских военных в новых регионах РФ