Путин отметил, что Россия настаивает на пакетном характере «зерновой сделки»

Москва, , 15:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин настаивает на пакетном характере «зерновой сделки» и полном соблюдении ключевых российских требований. Об этом глава российского государства заявил 20 марта на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многонациональном мире».

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки», — заявил Путин.

Президент сообщил, что это необходимо в интересах африканских и других развивающихся стран, говоря о том, что данные государства нуждаются в больших объемах продовольствия.

«Настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований <…> проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», — уточнил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта принимая участие во 2-й Международной парламентской конференции «Россия-Африка» президент РФ Владимир Путин заявила, что Москва списала задолженность для стран Африки на сумму более $20 млрд. Глава российского государства добавил, что, если Россия примет решение не продлевать «зерновую сделку», то это зерно поставит в Африку бесплатно.