С отказом от зерновой сделки РФ готова бесплатно поставлять зерно в Африку

Москва, , 15:33 — REGNUM Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 млрд долларов, заявил российский президент Владимир Путин 20 марта, принимая участие во второй международной парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, если Россия примет решение не продлевать зерновую сделку, то это зерно поставит в Африку бесплатно.

Владимир Путин

«РФ настаивает на полном исполнении зерновой сделки, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, сейчас только 3% ушло в Африку», — заявил глава России.

По словам Владимира Путина, вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке будет решаться в зависимости от учета российской позиции.

«Россия настаивает на поставке зерна и удобрений в нуждающиеся, а не сытые европейские страны», — подчеркнул президент.

Также российский лидер заявил, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка — для этого имеются все объективные предпосылки.

«Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии. Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А все вместе мы составляем мировое большинство», — отметил российский президент.

Также российский лидер процитировал слова Нельсона Манделы: «Ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе — и мы не должны позволять никому встать у нас на пути».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что отношения между Россией и странами Африки приобрели дополнительную динамику, президент России Владимир Путин заявил в ходе второй международной парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, в последнее время взаимодействие между РФ и африканскими государствами выходит на новый уровень.