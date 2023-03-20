Путин назвал сумму списанных Россией долгов странам Африки
Москва, 20 марта 2023, 15:28 — REGNUM Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов. Об этом 20 марта на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия ― Африка в многополярном мире» президент РФ Владимир Путин.
«Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд долларов», ― отметил глава государства.
Российский лидер также указал на то, что взаимный товарооборот растёт с каждым годом. По его словам, по итогам 2022 года он достиг почти 18 млрд долларов.
Как сообщало ИА REGNUM, II Международная парламентская конференция «Россия — Африка» проходит 19–20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной думы.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что Россия поддержит страны Африки в укреплении суверенитета и безопасности, а также готова помогать в развитии сельскохозяйственного комплекса стран Африки.
Напомним, саммит Россия — Африка пройдёт в Санкт-Петербурге 26–29 июля.