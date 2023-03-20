Ярославль, 20 марта 2023, 15:26 — REGNUM Тело обнаружено на месте, где продюсер и основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд. Инцидент произошёл накануне в Ярославской области. Об этом 20 марта сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Личность погибшего пока не установлена.

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов
Цитата из видео

собеседник рассказал, что этом месте было строго запрещено выходить на лёд.

Ранее продюсер с друзьями, отдыхая в селе Диево-Городище на берегу Волги, вышли на лёд. Несколько человек, в том числе и сам Свиргунов, провалились под лёд.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Ещё три человека числились пропавшими без вести, в числе них — Дмитрий Свиргунов.

Группа Cream Soda официально заявила о пропаже своего друга и основателя Дмитрия Свиргунова.