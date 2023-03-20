Москва, 20 марта, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Турция, Украина и ООН не возразили по поводу продления зерновой сделки на 60 дней, сообщили 20 марта в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В ведомстве отметили, что договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций.

МИД РФ подчеркивает, что в связи с отсутствием подвижек в снятии ограничений с российского экспорта в Москве решили сократить период пролонгации сделки до 60 дней. Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон «черноморской инициативы», а также до представителей ООН.

«Формальных возражений не последовало», — указали в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо заместителю генсека ООН Мартину Гриффитсу и главе ЮНКТАД Ребекке Гринспан, в котором уведомил о том, что Москва рассмотрит дальнейшее продление зерновой сделки по истечении 60 дней только при выполнении определённых условий. По его слова, Россия готова продлить договоренности черноморской инициативы при достижении ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.