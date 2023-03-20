Москва, 20 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Отношения между Россией и странами Африки приобрели дополнительную динамику. В последнее время взаимодействие между РФ и африканскими государствами выходит на новый уровень. Об этом 20 марта заявил в ходе второй международной парламентской конференции «Россия — Африка» президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании второй международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире»

«Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень», — заявил президент России.

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Напомним, ранее российский лидер отмечал, что торговля между Россией и странами Африки растёт неплохими темпами . Об этом Путин заявил в июне 2022 года на переговорах с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

В Москве 19–20 марта на площадке Государственной Думы, проходит Вторая международная парламентская конференция «Россия — Африка». Участниками мероприятия являются более 40 официальных парламентских делегаций из большинства стран Африки.

Делегация России состоит из представителей России научно-образовательного и экспертного сообществ депутатов Госдумы, руководителей федеральных органов исполнительной власти, сенаторов Совета Федерации, председателей законодательных органов субъектов РФ, представителей бизнес-сообщества.