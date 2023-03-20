Путин заявил, что сегодня особенно важно поддержание единства российского общества

Москва, , 15:16 — REGNUM В сегодняшних условиях как никогда важно сохранение в России единства общества, заявил 20 марта российский президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год © Станислав Красильников/ТАСС

Отметив, что сохранение единства российского общества всегда было важно, президент заявил, что сегодня Россия в таком подходе нуждается особенно.

«Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, и она решается, знаете, прежде всего чем? — заявил Путин. — Повышением уровня вашего профессионализма».

Он пояснил, что непростительны чванство, непрофессионализм, несправедливость в отношении к людям. Для сохранения единства это «самое важное, с этого нужно начинать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале президент РФ заявил, что российскому народу нет равных, когда он сплочён. В сплочении — залог всех достижений России.