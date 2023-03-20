Кулеба запросил у Евросоюза дополнительную военную помощь для ВСУ
Киев, 20 марта 2023, 15:11 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания совета глав внешнеполитических ведомств Евросоюза 20 марта призвал увеличить военную поддержку Киева для более эффективного весеннего наступления Вооружённых сил Украины.
«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза и призвал увеличить военную поддержку Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины.
Отмечается, что Кулеба акцентировал внимание на боеприпасах и снарядах для современной артиллерии, а также скорости их поставки для ВСУ. Также глава украинского МИД призвал страны Евросоюза увеличить поставки средств противовоздушной обороны, а также боекомплектов для танков и бронемашин.
Накануне издание Euractive со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявляло, что Евросоюз может не собрать необходимое для Вооружённых сил Украины количество боеприпасов, обещанное Киеву главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.