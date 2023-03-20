Киев, , 15:11 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания совета глав внешнеполитических ведомств Евросоюза 20 марта призвал увеличить военную поддержку Киева для более эффективного весеннего наступления Вооружённых сил Украины.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза и призвал увеличить военную поддержку Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба акцентировал внимание на боеприпасах и снарядах для современной артиллерии, а также скорости их поставки для ВСУ. Также глава украинского МИД призвал страны Евросоюза увеличить поставки средств противовоздушной обороны, а также боекомплектов для танков и бронемашин.

Накануне издание Euractive со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявляло, что Евросоюз может не собрать необходимое для Вооружённых сил Украины количество боеприпасов, обещанное Киеву главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.