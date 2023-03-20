Путин: Правоохранителям нельзя работать в экономической сфере по принципу «хватать и не пущать»

Москва, , 15:08 — REGNUM Запад предпринимает большие усилия для разрушения российской экономики, в том числе, рассчитывая на длительную перспективу, что накладывает дополнительные задачи на бизнес. Об этом 20 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел kremlin.ru

«На что хотел бы обратить ваше внимание. Ни в коем случае нельзя работать по принципу «хватать и не пущать». Нужно в корне изменить подходы в экономике и бизнесе», — сказал президент.

Путин призвал помогать бизнесменам не совершать правонарушения, а тем, кто нарушил, нужно помочь выйти из ситуации. Он подчеркнул, что подобный подход нужно применять к добросовестным участникам экономической сферы.

Напомним, 17 марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Путин заявил, что государству нужно помогать инвесторам, контактировать с ними и учитывать предложения и просьбы.

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