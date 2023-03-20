NL Times: в Нидерландах на российском танке написали Z в знак поддержки России

Амстердам, , 15:05 — REGNUM В Нидерландах на российском танке, установленном перед Музеем свободы в городе Грусбеке, написали букву Z. Этот знак, ставший символом спецоперации на Украине, был нанесен в знак поддержки России. Об этом 20 марта пишет портал NL Times.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кто сделал граффити, неизвестно, однако продержалась буква Z на танке недолго. Её оперативно стёрли сотрудники музея, сообщив о событии в полицию. При этом, как отметил директор музея Вил Лендерс, действия неизвестного наказуемы, так как российский танк является историческим объектом.

По данным портала, два арт-объекта — изрешечённая пулями украинская машина скорой помощи и поврежденный российский танк T-27B, захваченный украинской армией в марте прошлого года, были установлены несколько дней назад перед музеем в Грусбеке.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года перед диппредставительством России в Берлине был установлен танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи. По задумке организаторов акции, он должен был «напоминать о победах Вооруженных сил Украины». Однако жители и гости столицы Германии стали нести к танку цветы в знак поддержки российской спецоперации на Украине.