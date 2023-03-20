Верховный суд Норвегии запретил судам из стран ЕС вести вылов снежного краба в районе Шпицбергена

Осло, , 15:02 — REGNUM Вылов снежного краба около архипелага Шпицберген запретил европейским судам верховный суд Норвегии. Об этом 20 марта сообщает норвежская телекомпания NRK.

Снежный краб Inokean.ru

Отмечается, что норвежский суд оштрафовал латвийскую судоходную компанию North Star и арестованного в 2017 году по обвинению в незаконном вылове снежного краба в районе Шпицбергена капитана судна Senator.

Также указывается, что верховный суд Норвегии постановил, что действие существующего Шпицбергенского трактата не затрагивает воды за пределами территориальных вод архипелага и не распространяется на его континентальный шельф.

При этом уточняется, что Евросоюз считает, что на континентальном шельфе Шпицбергена могут вести другие страны сообщества, кроме Норвегии, и им в 2017 году были выданы лицензии на промысел снежного краба 16 европейским судам, которые норвежские власти считают недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2022 года официальный Осло направил Риге ноту о расторжении межправительственного договора 1992 года о содействии и защите взаимных вложений. Это было сделано на фоне «крабовой войны».