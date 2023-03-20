Верховный суд Норвегии запретил судам ЕС вылов снежного краба у Шпицбергена
Верховный суд Норвегии запретил судам из стран ЕС вести вылов снежного краба в районе Шпицбергена
Осло, 20 марта, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Вылов снежного краба около архипелага Шпицберген запретил европейским судам верховный суд Норвегии. Об этом 20 марта сообщает норвежская телекомпания NRK.
Отмечается, что норвежский суд оштрафовал латвийскую судоходную компанию North Star и арестованного в 2017 году по обвинению в незаконном вылове снежного краба в районе Шпицбергена капитана судна Senator.
Также указывается, что верховный суд Норвегии постановил, что действие существующего Шпицбергенского трактата не затрагивает воды за пределами территориальных вод архипелага и не распространяется на его континентальный шельф.
При этом уточняется, что Евросоюз считает, что на континентальном шельфе Шпицбергена могут вести другие страны сообщества, кроме Норвегии, и им в 2017 году были выданы лицензии на промысел снежного краба 16 европейским судам, которые норвежские власти считают недействительными.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2022 года официальный Осло направил Риге ноту о расторжении межправительственного договора 1992 года о содействии и защите взаимных вложений. Это было сделано на фоне «крабовой войны».