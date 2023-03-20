Москва, 20 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Министерству внутренних дел (МВД) России необходимо заняться решением вопросов получения гражданства жителями новых российских регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Такое поручение 20 марта в ходе расширенной коллегии МВД России дал российский лидер Владимир Путин.

Сергей Батурин/РИА Новости Выдача российских паспартов в новых регионах

Глава государства подчеркнул, что в таких формальных вещах, как выдача паспортов жителями новых регионов России, возможно, есть сложности, но не такие, которые МВД не в состоянии было бы решить.

«Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов, во-первых, всё длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени», ― указал российский лидер.

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Он также добавил, что занимающиеся этим вопросом люди должны «ответственно подойти к решению этих задач, если не умеют, надо научить, не хотят, надо куда-нибудь перевести».

«Займитесь как следует, я серьёзно говорю», ― сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел (МВД) России президент России Владимир Путин указал на необходимость как можно скорее решить проблемы граждан из новых регионов России. Глава государства подчеркнул, что каждый гражданин, живущий в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, «должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД».

Напомним, 5 октября российский лидер Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народной Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.