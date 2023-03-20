По данным таможни Китая, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м. российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м).

Уточняется, что в итоге в январе «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа.

Россия также стала в мае 2022 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что прилегающие российские регионы будут газифицированы после строительства газопровода в Китае. где пройдут окончательные маршруты станет ясно по окончании договорённости с Китаем. Предположительно магистральная труба пройдёт в 200 км от Улан-Удэ.