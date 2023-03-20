Путин назвал одним из видов деятельности противника попытки «раскачать» изнутри российское общество

Москва, , 14:57 — REGNUM Попытки «раскачать» российское общество изнутри являются одним из ключевых направлений деятельности противника, их необходимо жёстко пресекать. Об этом 20 марта заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год © Станислав Красильников/ТАСС

«Безусловно, жёстко надо пресекать любые попытки противников и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника», — сказал он.

Российский лидер уточнил, что такой вывод можно сделать из характера подобных действий, их оперативных источников и документов противника, в которых ставится задача «раскачать» изнутри российское общество.

Также Путин подчеркнул, что ввиду этого перед МВД РФ стоят очень серьёзные задачи, в связи с чем ведомству важно не допускать несправедливостей, неточностей или нарушений прав граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что администрации президента России и правительству РФ поручено разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодёжи. Он добавил, что к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно.