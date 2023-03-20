Путин: попытки «раскачать» общество России изнутри нужно жёстко пресекать
Путин назвал одним из видов деятельности противника попытки «раскачать» изнутри российское общество
Москва, 20 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Попытки «раскачать» российское общество изнутри являются одним из ключевых направлений деятельности противника, их необходимо жёстко пресекать. Об этом 20 марта заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
«Безусловно, жёстко надо пресекать любые попытки противников и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника», — сказал он.
Российский лидер уточнил, что такой вывод можно сделать из характера подобных действий, их оперативных источников и документов противника, в которых ставится задача «раскачать» изнутри российское общество.
Также Путин подчеркнул, что ввиду этого перед МВД РФ стоят очень серьёзные задачи, в связи с чем ведомству важно не допускать несправедливостей, неточностей или нарушений прав граждан РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что администрации президента России и правительству РФ поручено разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодёжи. Он добавил, что к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно.