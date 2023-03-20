Москва, 20 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Попытки «раскачать» российское общество изнутри являются одним из ключевых направлений деятельности противника, их необходимо жёстко пресекать. Об этом 20 марта заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

Станислав Красильников/ТАСС Президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год

«Безусловно, жёстко надо пресекать любые попытки противников и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника», — сказал он.

Российский лидер уточнил, что такой вывод можно сделать из характера подобных действий, их оперативных источников и документов противника, в которых ставится задача «раскачать» изнутри российское общество.

Также Путин подчеркнул, что ввиду этого перед МВД РФ стоят очень серьёзные задачи, в связи с чем ведомству важно не допускать несправедливостей, неточностей или нарушений прав граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что администрации президента России и правительству РФ поручено разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодёжи. Он добавил, что к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно.