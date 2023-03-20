Вашингтон, , 14:50 — REGNUM 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал США страной, на данный момент находящейся не только в экономическом, но и политическом упадке.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай, Россия, Иран КНДР и другие совсем не дружественные страны заняты «разделением мира», в то время как Соединенные Штаты сидят и наблюдают за этим», — написал экс-президент в социальной сети Truth Social 20 марта.

Дональд Трамп назвал США страной открытыми границами и поддельными выборами, подчеркнув факт того, что американское государство больше не является страной, «задающей мировые стандарты».

Накануне на официальном сайте Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики опубликовали документ «Ситуация с демократией в США в 2022 году», уличающий США в использовании украинского кризиса в корыстных целях для собственной наживы.