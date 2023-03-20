Новые требования к банкам в Британии станут ударом по малому бизнесу — FT

Лондон, , 14:59 — REGNUM Введение новых требований к банкам Великобритании, о котором объявили в Управлении пруденциального (оценка рисков, прим. — ИА REGNUM) надзора королевства, подвергают риску кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 марта в газете Financial Times.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По оценке экспертов, ужесточение требований может привести к сокращению объёмов кредитов, выдаваемых среднему и малому бизнесу, на £44 млрд ($53,7 млрд). В этом случае кредитование данного сектора сократится на 25%.

Отмечается, что новые меры уменьшат возможности для расширения бизнеса, а также будут препятствовать созданию рабочих мест. Ужесточение требований к банкам планируется внедрить в 2025 году.

Напомним, 13 марта стало известно, что британский филиал обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank был продан за один фунт стерлингов. Подразделение купила банковская группа HSBC Holdings plc.

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