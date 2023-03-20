В Великобритании назвали последствия от ужесточения требований к банкам
Новые требования к банкам в Британии станут ударом по малому бизнесу — FT
Лондон, 20 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Введение новых требований к банкам Великобритании, о котором объявили в Управлении пруденциального (оценка рисков, прим. — ИА REGNUM) надзора королевства, подвергают риску кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 марта в газете Financial Times.
По оценке экспертов, ужесточение требований может привести к сокращению объёмов кредитов, выдаваемых среднему и малому бизнесу, на £44 млрд ($53,7 млрд). В этом случае кредитование данного сектора сократится на 25%.
Отмечается, что новые меры уменьшат возможности для расширения бизнеса, а также будут препятствовать созданию рабочих мест. Ужесточение требований к банкам планируется внедрить в 2025 году.
Напомним, 13 марта стало известно, что британский филиал обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank был продан за один фунт стерлингов. Подразделение купила банковская группа HSBC Holdings plc.