Лондон, 20 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Введение новых требований к банкам Великобритании, о котором объявили в Управлении пруденциального (оценка рисков, прим. — ИА REGNUM) надзора королевства, подвергают риску кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 марта в газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По оценке экспертов, ужесточение требований может привести к сокращению объёмов кредитов, выдаваемых среднему и малому бизнесу, на £44 млрд ($53,7 млрд). В этом случае кредитование данного сектора сократится на 25%.

Отмечается, что новые меры уменьшат возможности для расширения бизнеса, а также будут препятствовать созданию рабочих мест. Ужесточение требований к банкам планируется внедрить в 2025 году.

Напомним, 13 марта стало известно, что британский филиал обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank был продан за один фунт стерлингов. Подразделение купила банковская группа HSBC Holdings plc.