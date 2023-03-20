Прага, 20 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. У Украины есть только одна попытка провести контрнаступление. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина начнет контрнаступление в ближайшие месяцы… Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — считает Петр Павел.

По мнению главы Чехии, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно произойти в течение нескольких месяцев. «Окно возможности», как считает Петр Павел, открыто только в 2023 году. Далее, по словам президента, Киеву уже будет непросто получить помощь из-за нехватка ресурсов, разрушения инфраструктуры, и «усталости» стран Запада.

Ранее издание Euractive сообщило, что страны ЕС опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут поставить Киеву в рамках готовящегося соглашения, не достигает стоимости в один миллиард евро. В связи с этим европейским чиновникам неясно, что делать с «оставшимися на руках деньгами».