Ла-Пас, 20 марта, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вторжение США в Ирак показало человечеству, что однополярный мир является опасным. Об этом 20 марта заявил бывший глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

Comunidad Sariri Уанакуни Мамани

«Вторжение США в Ирак преподало человечеству урок: однополярность опасна», — приводит его слова РИА Новости.

Также экс-глава боливийского МИД отметил, что мировое сообщество испытало последствия однополярного мира в Ираке, Афганистане и Ливии.

«Рост многополярности вселяет в нас надежду», — добавил Мамани.

При этом он указал, что вторжение США в названные страны оставило разрушительный след, что, по его словам, неоднократно происходило во время геополитической борьбы за ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент России Владимир Путин в своей статьей, опубликованной в китайской газете «Жэньминь Жибао», написал, что Россия и Китай придерживаются мнения о необходимости формировать более справедливый, многополярный мир на основании постулатов международного права.

В результате вторжения в Ирак армии США и их союзников, случившегося ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн представителей мирного населения. Конфликт продлился почти 9 лет — до 15 декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны, в Ираке так и не было обнаружено.