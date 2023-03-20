Москва, , 14:33 — REGNUM Срок действия водительских удостоверений, истекший в 2022 году или истекающий в 2023 году, продлевается на три года. Об этом 20 марта в ходе расширенной коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года», ― отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было подписано в апреле 2022 года. Отмечается, что инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

Нововведение касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трёх лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, их срок продлится автоматически.

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