Нижний Новгород, 20 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа. Это следует из материалов суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Стало известно, что автомобильный завод ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к «Фольксваген Груп Рус» и Volkswagen aktiengesellschaft с требованиями признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. ГАЗ потребовал взыскать с компаний более 15,5 миллиарда рублей.

«Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — говорится в сообщении суда.

Арбитражный суд постановил наложить арест на имущество, контролируемое компаниями «Фольксваген Груп Рус» и Volkswagen aktiengesellschaft.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая компания Volkswagen намерена в скором времени объявить о продаже завода в Калуге. Основным претендентом на покупку завода является один из крупнейших дилерских холдингов в России компания «Авилон».