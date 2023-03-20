Москва, 20 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Количество киберпреступлений превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил 20 марта российский президент Владимир Путин, принимая участие в совещании с сотрудниками МВД РФ, где обсуждаются итоги работы ведомства за 2022 год и угрозы безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства также отметил, что в прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию. Вместе с тем наметилась позитивная тенденция в повышении раскрываемости преступлений в РФ — необходимо еще более решительно и жестко противодействовать преступности.

По словам президента, нужно максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях.

«Экономика — чрезвычайно важная сфера нашей деятельности вообще, а сегодня в особенности. Не раз говорил, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест», — заявил Путин. По его словам, расследования уголовных дел не должны нарушать работу предприятий.

Помимо этого, было заявлено и о необходимости более эффективного контроля за миграционной обстановкой в стране.

«Надо оперативно перевести в «цифру» всё процедуры, включая получение гражданства, виз и разрешений на работу», — сказал российский лидер. По словам Владимира Путина, в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы. К 1 июля он поручил представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами.

«Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения СВО. В том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня важно последовательно двигаться дальше», — отметил глава государства.

Путин считает важным оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД: «Каждый гражданин в новых регионах РФ должен чувствовать себя под защитой закона, волнующие людей вопросы должны решаться в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в ходе заседания коллегии МВД подводят итоги 2022 года, а также определяют основные приоритеты работы на 2023 год. По оценке Владимира Путина, в прошлом году раскрываемость преступлений в РФ повысилась, наметилась определённая позитивная тенденция.