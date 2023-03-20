Москва, , 14:22 — REGNUM Условия работы учителей в России нужно улучшать, в частности, снизить бюрократические нагрузки педагогов, связанные с излишней отчетностью. Об этом 20 марта на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что российское правительство будет особо контролировать этот вопрос.

«Необходимо снижать бюрократические административные нагрузки. Об этом президент говорил на встрече с участниками конкурса «Учитель года», ― напомнил премьер-министр.

Он также указал, что многие учителя жалуются на то, что нагрузка, связанная с отчётностью, очень непростая.

«Мы слышим это. Возможно, это будет всем понятно, когда те же самые чиновники вместе с учителями смогут посмотреть на эту отчётность», ― добавил Мишустин.

В свою очередь Анзор Музаев пояснил, что ранее Рособрнадзор этим «очень сложным вопросом» не занимался.

«Но мы с удовольствием взялись за эту работу. В пяти субъектах Российской Федерации мы создали пилотные проекты, где вплоть до каждой школы отслеживали, какая почта и откуда заходит и какие запросы, из каких организаций поступают в каждую школу. Мы после этого вышли с предложением внести поправки в федеральный закон №273. Это предложение правительство поддержало», ― отметил глава ведомства.

Он пояснил, что суть поправки в том, что Минпросвещения установит чёткий перечень документов, которые должен заполнять учитель. Для классного руководители их будет всего пять и три — для остальных учителей.

Михаил Мишустин также призвал распространить эту практику на институты и университеты.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утверждённого Минпросвещения перечня. Благодаря новым нормам школы перешли на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.

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