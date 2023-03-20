Путин указал на рост числа преступлений экстремистского характера
Москва, 20 марта 2023, 14:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел (МВД) 20 марта предупредил о росте числа преступлений экстремистской направленности.
«В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре», — заявил глава государства.
Также Владимир Путин подчеркнул, что все возможные провокации, незаконные уличные акции, направленные на раскол общества, а также распространение экстремистской идеологии должны оперативно пресекаться.
Напомним, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил рост процента раскрываемости преступлений в среднем по России за последний год. Также он подчеркнул, что в 28 регионах наблюдается рост количества совершенных преступлений.