Москва, 20 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел (МВД) 20 марта предупредил о росте числа преступлений экстремистской направленности.

kremlin.ru На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин подчеркнул, что все возможные провокации, незаконные уличные акции, направленные на раскол общества, а также распространение экстремистской идеологии должны оперативно пресекаться.

Напомним, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил рост процента раскрываемости преступлений в среднем по России за последний год. Также он подчеркнул, что в 28 регионах наблюдается рост количества совершенных преступлений.