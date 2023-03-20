Экономика Литвы столкнулась с высокими ценами на электроэнергию, топливо и другие товары. Компании, пытаясь справиться с ростом цен, увольняют сотрудников, приостанавливают производство. Это произошло из-за обострения геополитического противостояния России и Запада, на переднем крае которого оказалась Литовская Республика. Однако, невзирая на плачевную ситуацию, официальный Вильнюс продолжает оставаться одним из самых горячих сторонников усиления давления на Россию.

Виктор Лавриненко, , 15:12 — REGNUM Прогнозы экспертов не сулят экономике Литвы ничего хорошего. Статистическая служба Евросоюза Eurostat опубликовала данные, согласно которым промышленное производство в Литве за год сократилось на 12% — это самый большой спад такого рода в ЕС. Промышленный спад сопровождается в Литве ростом годовой инфляции — по официальным данным, в феврале она достигла 18,7%.

Промышленность Литвы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ценовой скачок

В прошлом году экономическому сектору страны пришлось пережить резкое подорожание газа и электричества. Рост цен подстегнуло лишение доступа к поставкам газа и электричества из России. Сейчас все свое голубое топливо Литва получает через плавучий терминал сжиженного природного газа в Клайпеде (начал действовать в 2014 году), а электричество — через энергокабель из Швеции.

В августе 2022-го на литовском рынке электроэнергии был установлен ценовой рекорд — 4000 евро за МВт (4 евро за кВт•ч), почти в два раза выше, чем в середине июля 2022-го. Потом, правда, стоимость вновь несколько опустилась, но в целом осталась весьма значительной.

Естественно, подобный ценовой скачок сказался на промышленности страны самым отрицательным образом.

Один из владельцев фирмы Rokiškio sūris (крупнейший в Литве производитель молочных продуктов) Далюс Трумпа пояснил бедственное положение своей компании, вынужденной сокращать ассортимент продукции, на конкретном примере.

Продукция Rokiškio sūris Цитата из видео: «Rokiskio Suris на выставке Worlodfood Azerbaijan "

Если в 2021 году Rokiškio sūris платила за электроэнергию 280 000 евро в месяц, то в 2022-м — уже 2 млн евро. «Чтобы компенсировать эти расходы, мы должны были бы повысить цены на двадцать процентов. Сейчас мы тратим на электричество те деньги, которые предназначались на повышение зарплат, на инвестиции. Теперь эти деньги уходят в другой карман», — жаловался Трумпа, требуя от властей немедленной финансовой помощи.

Он добавил, что эффект от обещаемых правительством «инвестиций в возобновляющуюся энергетику» проявится далеко не сразу — и нынешних проблем производственного сектора они точно не решат.

Глава компании Solteras Дайнюс Спирикавичюс сообщил, что его фирма вынуждена была прекратить производство перлита (смесь, используемая в садоводстве) из-за чудовищно выросших счетов. «При таком удорожании наша продукция стала неконкурентоспособной. В других странах она дешевле (…) Газ и электроэнергия подорожали почти в десять раз. (…) У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность», — сетует бизнесмен.

Заместитель гендиректора компании Panevėžio Auridа (занимающейся производством автомобильных компрессоров) Мантас Клупшас сообщил журналистам, что его компания покупает электричество на бирже: «Поэтому следим за ценами ежечасно. В определенные часы оборудование, которому нужно много электричества, мы не включаем».

Свою деятельность вынуждено было оптимизировать и металлообрабатывающее предприятие Metalistas Group. Председатель его правления Мантас Гудас минувшей осенью рассказывал: «Мы трудимся обычно в две смены. Но уже третью неделю подряд работает лишь одна смена. Решение было принято из-за высоких цен на электричество и общего экономического спада». По словам Гудаса, некоторых работников пришлось уволить, а других — отправить в отпуск.

Сотрудник Metalistas Group

Ветер вместо атома

Тут нельзя не напомнить, что нынешних проблем с энергетикой у Литвы не было бы, если бы власти сумели сохранить советское наследие — построенную в 1980–87 гг. Игналинскую АЭС мощностью в 2600 мегаватт. Благодаря собственной АЭС, доставшейся ей практически даром, Литовская Республика в 90-е являлась экспортером электроэнергии, хорошо зарабатывая на этом и полностью обеспечивая электричеством собственную экономику.

Но в 2004-м был заглушен первый, а в 2009-м — второй энергоблок ИАЭС: таково оказалось требование Евросоюза, выставившего условием вступления Литвы в ЕС ликвидацию ее атомной электростанции.

Позже экс-президент Литвы Роландас Паксас утверждал, что у Вильнюса была возможность отстоять хотя бы второй энергоблок, но литовские политики, торопясь побыстрее стать «официальными» европейцами, подобной «мелочью» даже не озаботились.

Игналинская АЭС Doktorfell

В Литве несколько лет носились с идеей строительства новой Висагинской АЭС, которую обещали построить с использованием самых передовых технологий. Но мощных международных инвесторов для этого проекта найти не удалось, а самостоятельно республика его не потянула. На данный момент проект можно считать окончательно «мертвым».

Литва собирается бороться с кризисом с помощью новомодной зеленой энергетики. В частности, власти страны намерены объявить два конкурса на создание морских ветропарков. Как уверяет министр энергетики Дайнюс Крейвис, эти парки окажутся равны по мощности «энергоблоку Висагинской атомной электростанции, которую мы планировали построить».

Впрочем, в любом случае дело это небыстрое, так как победителя конкурсов (в них смогут принять участие компании со средними доходами не менее 250 млн евро за последние три года) планируется определить в начале 2024 года. Два морских ветропарка, которые, как ожидается, будут обеспечивать около половины текущих потребностей Литвы в электроэнергии, собираются ввести в строй только к 2028 году.

Капитаны промышленности идут ко дну

Ранее литовские СМИ сообщали о временных остановках производства на промышленных гигантах Achema и Lifosa, специализирующихся на производстве химических удобрений. Перерыв в работе была вынуждена сделать и крупная компания Grigeo Klaipėda, специализирующаяся на бумажном и деревообрабатывающем производстве.

В начале февраля 2023 года в профсоюзных кругах сообщили, что крупнейший в Прибалтике изготовитель азотных удобрений и других химических продуктов Achema столкнулся с массовым увольнением работников. Причем, что характерно, людей против их воли не выкидывают, они уходят сами. Председатель профсоюза работников Achema Бируте Дашкевичене говорит, что работники увольняются, не выдержав нестабильности и неясности перспектив.

Сотрудники завода азотных удобрений Achema держат плакат с надписью «Люди важнее прибыли» во время акции протеста © Владислав Адамовский/Sputnik/РИА Новости

В прошлом году завод Achema несколько раз останавливал работу, хотя всякий раз объявлялось о том, что это временная мера. В последний раз предприятие приостанавливалось в середине декабря — из-за сильного подорожания природного газа, являющегося основным сырьем при производстве азотных удобрений.

Руководство компании объявило, что собирается возобновить работу в феврале. Однако потом возобновление производства вновь отодвинули — как было объявлено, из-за невысокого спроса на удобрения, хотя было бы вернее объяснить ситуацию ростом себестоимости продукции, которую могут «потянуть» далеко не все покупатели. Предприятие вновь начало действовать лишь 3 марта, но и то лишь частично.

А в конце февраля 2023-го в Литве снова — в который уже раз! — остановился завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, успевший после предыдущего подобного происшествия проработать всего несколько месяцев. Бывший глава предприятия Йонас Дастикас рассказал, что такое решение было принято, поскольку компании не хватило сырья.

Неприятности предприятия связаны с тем, что в прошлом году оно попало под санкции — дело в том, что Lifosa принадлежит компании «Еврохим», основанной российским миллиардером Андреем Мельниченко.

«Работа предприятия застопорилась после того, как банки стали дотошно проверять каждый документ, а это отнимает много времени. Судно с сырьем ходило по Балтийскому морю, но сырье мы так и не получили. До сих пор компания работала минимально. Lifosa попала под санкции, никто не хочет иметь с ней дела, ей сложно реализовать продукцию… Например, за прошлый год завод потерял 150 млн долларов чистой прибыли», — жалуется Дастикас.

Со своей стороны пресс-секретарь Lifosa Индре Мажейкене подтвердила, что завод остановлен из-за «жестких проверок».

Завод Lifosa Domantas Kancleris

Цена геополитического противостояния

Далеко не все фирмы в Литве обладают «подкожным жирком», позволяющим пережить тяжёлые времена. Только за шесть месяцев 2022 года процедуру банкротства начали свыше 300 литовских компаний — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как свидетельствуют данные департамента статистики Литвы, наибольшее число (137) предприятий, начавших процедуры банкротства, работали в строительной отрасли.

Почти удвоилось число процессов признания неплатежеспособности компаний оптовой и розничной торговли, а также фирм, предоставляющих услуги по ремонту механических транспортных средств и мотоциклов. Закрываются гостиницы, предприятия общепита, туристические фирмы.

А поскольку Литва вдребезги рассорилась не только с Россией, но и с Китаем (в 2021 году в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что Пекин воспринял как оскорбление и начал сворачивать экономическое сотрудничество с Литвой), это тоже ударило по литовским фирмам.

Вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Мантас Гудас отмечает, что решение Китая блокировать литовскую продукцию напугало некоторых инвесторов. «Знаю не один случай, когда промышленные предприятия приостановили планировавшееся расширение», — признает Гудас.

В январе 2023-го Swedbank скорректировал свой прогноз экономического роста для Литвы.

Ей предрекли спад на 0,3%, тогда как ранее прогнозировали нулевой рост. В 2024 году ожидается слабое повышение ВВП — на 1,8% (прежний прогноз — 2,1%). Кстати, в 2021 году литовская экономика продемонстрировала рост на 6%.

По прогнозам банка, для Литвы 2023 год обещает быть «менее радужным и оптимистичным, чем ожидалось», — покупательная способность домохозяйств подорвана, занятость может уменьшиться более чем на 2%, экспортные заказы у литовских предприятий резко сократились.

Всё вышеперечисленное может вызвать возобновление массового исхода литовцев в другие страны, приостановившегося за время пандемии COVID-19.

Литовская Республика с 1991 года и так лишилась миллиона жителей — солидная цифра для государства, в котором сейчас проживают 2,7 млн человек. Это закономерный итог для страны, власти которой настолько увлеклись своим участием в геополитическом противостоянии Запада и России, что забыли о собственной экономике.