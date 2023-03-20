Путин заявил, что каждый гражданин новых регионов России должен чувствовать себя под защитой закона

Москва, , 14:15 — REGNUM Проблемы жителей новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки, каждый проживающий в них гражданин должен чувствовать себя под защитой закона. Об этом 20 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России © Станислав Красильников/ТАСС

Как подчеркнул глава Российского государства, каждый проживающий в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях российский гражданин должен чувствовать себя под защитой закона и быть уверен в том, что сотрудники МВД окажут ему помощь своевременно.

«Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в раскрываемости преступлений в России, проблемы которой обсуждались неоднократно, наблюдается положительная тенденция.