Москва, 20 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Проблемы жителей новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки, каждый проживающий в них гражданин должен чувствовать себя под защитой закона. Об этом 20 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

Станислав Красильников/ТАСС Президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России

Как подчеркнул глава Российского государства, каждый проживающий в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях российский гражданин должен чувствовать себя под защитой закона и быть уверен в том, что сотрудники МВД окажут ему помощь своевременно.

«Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в раскрываемости преступлений в России, проблемы которой обсуждались неоднократно, наблюдается положительная тенденция.