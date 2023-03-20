Путин поручил в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых регионов РФ
Путин заявил, что каждый гражданин новых регионов России должен чувствовать себя под защитой закона
Москва, 20 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Проблемы жителей новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки, каждый проживающий в них гражданин должен чувствовать себя под защитой закона. Об этом 20 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.
Как подчеркнул глава Российского государства, каждый проживающий в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях российский гражданин должен чувствовать себя под защитой закона и быть уверен в том, что сотрудники МВД окажут ему помощь своевременно.
«Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в раскрываемости преступлений в России, проблемы которой обсуждались неоднократно, наблюдается положительная тенденция.