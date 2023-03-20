Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУСа выдать ордер на арест Путина

Москва, , 14:11 — REGNUM Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина не повлияло на работу российского лидера. Об этом 20 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Владимир Путин отнесся к решению МУСа.

По словам Дмитрия Пескова, в отношении Российской Федерации сейчас наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ заявили, что решения МУСа не имеют для РФ никакого значения, так как Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Ранее Дмитрий Песков также отмечал, что любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными.