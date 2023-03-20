Нефтяная компания из Кувейта объявила о введении режима чрезвычайного положения из-за разлива нефти

Эль-Кувейт, , 14:03 — REGNUM О введении режима чрезвычайного положения из-за разлива нефти в западной части Кувейта объявила нефтяная компания Kuwait Oil Company. Об этом 20 марта говорится в заявлении компании на её странице в одной из соцсетей.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официальный представитель кувейтской нефтяной компании <…> объявил о введении компанией режима ЧП вследствие инцидента с разливом нефти на западе страны», — указывается в сообщении.

Уточняется, что также представитель подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. При этом добавляется, что инцидент не оказал влияния на процесс добычи нефти и в результате него не наблюдается утечек токсичных газов.

Кроме того, указывается, что специалисты компании уже прибыли на место происшествия для ликвидации его последствий. При этом данных о причинах разлива нефти и его масштабах не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля следователи Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры начали проверку опубликованных в СМИ данных о разливе нефтепродуктов в бухте Новик у острова Русский в Приморском крае. Ход проверки был поставлен на контроль у прокуратуры.