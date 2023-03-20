Москва, 20 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Известная своими русофобскими высказываниями актриса Таисия Вилкова не играет в театре им. Пушкина в Москве с начала театрального сезона. Её участие в спектаклях не планируется, заявили 20 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

Владимир Гердо/ТАСС Актриса Таисия Вилкова

На вопрос, продолжает ли Вилкова играть в спектаклях «Влюблённый Шекспир», «Между делом» и «Три Ивана», представитель пресс-службы сказала:

«Она не играет у нас с начала сезона точно, сезон театральный начинается в сентябре. Не играет и играть не будет. Всё. Никто никого срочно не менял. Все актрисы давно введены в роли».

Ранее ИА REGNUM сообщало: фамилия актрисы Вилковой, возмутившей интернет-пользователей своими высказываниями о том, что ненавистная ей Россия «бомбит» Украину и что она на стороне «жертв», была удалена из афиш. В спектаклях заняты другие актрисы.