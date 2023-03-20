Москва, 20 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Церемония официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется 21 марта в 15:00. Об этом сообщил 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, что встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце.

Илья Питалев/РИА Новости Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Как отметили в Кремле, в ходе встречи Москва и Пекин будут вести диалог о многосторонних отношениях на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

По словам Дмитрия Пескова, разговор лидеров России и Китая будет идти в том числе о содействии построению многополярного мира и демократизации международных отношений.

До начала официальной встречи состоится неформальное общение двух лидеров один на один, отметил Песков. Главы Китая и России встретятся во второй половине 20 марта, состоится неформальный обед.

Напомним, избранный 10 марта председателем КНР на третий срок Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая заграничная поездка с момента переизбрания на должность главы государства. Ранее китайский лидер приезжал в Россию восемь раз, что больше, чем в какую-либо другую страну. Нынешний визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что первый зарубежный визит китайского лидера также состоялся в Москву. После избрания на должность председателя КНР 4 марта 2013 года Си Цзиньпин уже 22 марта приехал в Россию в качестве главы Китая.