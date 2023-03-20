Москва, , 13:48 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции по прибытии в Москву 20 марта заявил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже основанного на международном праве миропорядка.

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2 © Сергей Савостьянов/ТАСС

В аэропорту Внуково председателя КНР встретили вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и военный оркестр.

«От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что очень рад вновь прибыть на землю «близкого соседа».

Называя цели своего визита в Москву, Си Цзиньпин отметил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным международные темы, а также план развития двустороннего стратегического взаимодействия.

«Развитие отношений Российской Федерации и КНР не только приносит выгоду их народам, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира», — подчеркнул государственный деятель.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, состоится вечером 20 марта в 16:30 по московскому времени.

Церемония официальной встречи начнется 21 марта в 15:00. Председатель КНР пробудет в Москве со своим первым зарубежным визитом после переизбрания на пост с 20 по 22 марта.

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