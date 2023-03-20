В новых регионах России ежемесячные денежные выплаты получили свыше 12 тыс. жителей

Москва, , 13:46 — REGNUM Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в новых регионах России, которые были перечислены российским Социальным фондом на общую сумму 18 млн рублей, получили порядка 12 тыс. человек. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба фонда.

Житель Мелитополя получает единовременную выплату в рублях в центре предоставления административных услуг в Мелитополе © РИА Новости

Отмечается, что Социальный фонд перечислил жителям новых российских регионов первые оформленные по законодательству России ЕДВ.

«За первые недели, прошедшие после вступления в силу законов об интеграции новых субъектов в российскую систему социального обеспечения, выплаты были назначены почти 12 тыс. граждан новых территорий», — говорится в сообщении.

Также уточняется что, согласно действующим в нашей стране правилам, на такие выплаты имеют право лица с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и их семьи, а также некоторые другие граждане с правом на федеральные меры поддержки.

«Социальный фонд перечислил таким льготникам в новых регионах выплаты на сумму 18 млн рублей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что бессрочные лицензии и аккредитация будут получены после 2026 года образовательными организациями в воссоединившихся с Россией ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.