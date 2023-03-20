Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Посещение президентом России Владимиром Путиным в Мариуполе местной филармонии было скрытым посланием Западу. Об этом заявил 20 марта РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что российский лидер зашёл именно в главный зал, где планируется провести трибунал над украинскими военными преступниками и нацистами. По мнению Рогова, так было сделано неспроста.

«Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов», — сказал представитель Запорожской области.

Рогов уверен, что нацисты, как украинские, так и иностранные, ответят за свои преступления.

Напомним, Путин посетил Мариуполь вечером 18 марта. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ сделал во время этой поездки несколько незапланированных визитов, в том числе и в филармонию.