Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Мариуполь, который посетил президент России Владимир Путин, является одной из целей ВСУ в рамках контрнаступления, которое может быть призвано перерезать коридор, проходящий из ДНР в Крым. Об этом в своей колонке для испанского издания La Razón написал журналист Ростислав Аверчук. Он напомнил, что не так давно на российских складах в городе прогремело несколько взрывов.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Путина в Мариуполь

Московский корреспондент National Public Radio Чарльз Мэйнс в воскресном выпуске программы Weekend Edition заявил, что визит Путина показался ему «ответом на поездку президента Байдена в Киев месяц назад — учитывая, что это была первая поездка Путина» в ДНР.

Президент Путин вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на 19 марта находился в Мариуполе. В ходе поездки вице-премьер Марат Хуснуллин информировал российского лидера о планах по реконструкции мариупольского аэропорта, реализации программ жилищного и дорожного строительства, благоустройстве территорий, ремонте повреждённых домов. Куратор восстановления города также рассказал о возвращении в хозяйственный оборот подвергшихся разрушению объектов теплоснабжения, обновлении теплосетей, возведении и реставрации больниц, школ и детских садов.