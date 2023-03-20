Из-за обстрела ВСУ без элетроснабжения остался посёлок Путиловка в Донецке
Донецк, 20 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Посёлок Путиловка в Киевском районе Донецка остался без электроснабжения в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Киевского района повреждена электроопора. По информации местных жителей, Путиловка обесточена», ― написал он в телеграм-канале.
Позднее Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе были обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с ночи 20 марта Киевский район Донецка два раза подвергался обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По району было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм и два снаряда натовского калибра 155 мм.