Донецк, 20 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Посёлок Путиловка в Киевском районе Донецка остался без электроснабжения в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

«В результате обстрела Киевского района повреждена электроопора. По информации местных жителей, Путиловка обесточена», ― написал он в телеграм-канале.

Позднее Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе были обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с ночи 20 марта Киевский район Донецка два раза подвергался обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По району было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм и два снаряда натовского калибра 155 мм.