Донецк, 20 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Поездка Владимира Путина в Мариуполь, через день после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского президента, продемонстрировала решимость Путина проводить спецоперацию и далее. Об этом в материале для американского издания The New York Times пишут колумнисты Мэттью Бигг, Иван Нечепуренко и Андрес Мартинес.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Этот визит, похоже, был жестом неповиновения… и демонстрацией решимости Путина продолжать разгром Украины в преддверии приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, важнейшего экономического партнера», — отмечают авторы.

Они напоминают, что Мариуполь стал самым близким к зоне проведения СВО городом, который Путин посетил с начала спецоперации на Украине. Город находится «примерно в 50 милях к юго-востоку от города Угледара», где до сих пор идут ожесточенные бои.

Комментарии Владимира Путина и его неожиданная поездка стали посланием тем силам в России, которые выступают за продолжение спецоперации на Украине, отмечает New York Times. Поездка показала, что российский лидер «морально поддерживает российских солдат», указывает издание.

Президент Путин вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на 19 марта находился в Мариуполе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Это первая поездка российского лидера на территорию ДНР. Путин приехал в город сразу после посещения Крыма, а затем направился в Ростов-на-Дону. В Мариуполе Путин осмотрел город в ходе автомобильной поездки, а также пообщался с местными жителями, которые пожаловались на задержку зарплат и сроки оформления российского гражданства. В поездке главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.