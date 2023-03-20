Красногорск, 20 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Неизвестный беспилотник врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) в Московской области. На место следуют экстренные службы. Сотрудники полиции выясняют подробности происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дрон Герань — 2 (аналог Shahed 136). Коллаж

По данным источника ИА REGNUM, предмет, похожий на беспилотный летальный аппарат (БПЛА), 20 марта столкнулся с опорой ЛЭП в Щелковском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 19 марта, неизвестный беспилотник упал в Тульской области. Дрон был обнаружен в поле между населёнными пунктами Петровское и Маловель Одоевского района вдали от жилых домов. Также уточняется, что аппарат не имел «опознавательных знаков и ведомственной принадлежности».