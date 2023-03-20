Саратов, 20 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Временный запрет на проезд на участке федеральной трассы P-228 в Саратовской области для грузового транспорта и рейсовых автобусов, введённый утром 20 марта, отменён. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

«Временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств с 85-го по 140-й км на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград отменено», — говорится в сообщении.

Ограничение действовало с 08:00 до 13:00 по местному времени (с 07:00 до 12:00 мск). Причиной запрета был сильный туман.

Напомним, 12 марта в Саратовской области во время тумана на трассе P-228 столкнулись более 15 автомобилей. В массовой аварии пострадали 15 человек, из которых 14 были госпитализированы.