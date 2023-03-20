Брюссель, 20 марта 2023, 13:01 — REGNUM Страны Евросоюза опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут поставить Киеву в рамках готовящегося соглашения, не достигает стоимости в один миллиард евро, поэтому неясно, что делать с «оставшимися на руках деньгами», пишет издание Euractive.

Поставка вооружения Киевскому режиму
Поставка вооружения Киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Боррель рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.

«Существует реальная проблема, связанная с уровнем наших запасов», — приводит издание слова европейского высокопоставленного чиновника.

Как пишет Euractive, беспокойство некоторых европейских чиновников связано с тем, что страны — члены ЕС не знают, сколько боеприпасов остается на складах, так как эта информация конфиденциальна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта министр обороны Украины Алексей Резников в ходе неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран — членов ЕС отметил, что заявленная сумма в 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ является недостаточной. Он заявил, что Киев рассчитывает получить от европейских стран миллион снарядов.