Брюссель, 20 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Страны Евросоюза опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут поставить Киеву в рамках готовящегося соглашения, не достигает стоимости в один миллиард евро, поэтому неясно, что делать с «оставшимися на руках деньгами», пишет издание Euractive.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Боррель рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.

«Существует реальная проблема, связанная с уровнем наших запасов», — приводит издание слова европейского высокопоставленного чиновника.

Как пишет Euractive, беспокойство некоторых европейских чиновников связано с тем, что страны — члены ЕС не знают, сколько боеприпасов остается на складах, так как эта информация конфиденциальна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта министр обороны Украины Алексей Резников в ходе неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран — членов ЕС отметил, что заявленная сумма в 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ является недостаточной. Он заявил, что Киев рассчитывает получить от европейских стран миллион снарядов.