Москва, 20 марта 2023, 12:59 — REGNUM Актриса Таисия Вилкова, известная по роли в фильме «Непослушник» и по своим антироссийским высказываниям в соцсетях, на которые обратил внимание корреспондент ИА REGNUM, пропала из состава актёров в ряде спектаклей театра им. Пушкина.

Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
© Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Так, ещё утром 20 марта на сайте театра Вилкова была заявлена в спектакле «Влюбленный Шекспир», 1 апреля — «Три Ивана», 8 апреля — «Между делом», а 23 апреля в другом театре — ДК им. Зуева — Таисия Вилкова должна сыграть в постановке Квартета И «В Бореньке чего-то нет».

Таисия Вилкова на сайте продаж билетов
Таисия Вилкова на сайте продаж билетов
Цитата страницы сайта ticketland.ru

Однако после того, как история с русофобными высказываниями артистки вызвала широкий общественный резонанс, в частности, и после публикаций ИА REGNUM, в составе актёров на спектакли «Влюбленный Шекспир», «Между делом» и «Три Ивана» теперь на сайте театра заявлены другие актрисы. Так, в первом случае на роль, которую ранее исполняла Вилкова, заявлена Елизавета Кононова, в спектакле «Три Ивана» сыграет актриса Кармакова, а в «Между делом» вместо Вилковой на роль Зинаиды Серебровой теперь также значится Кононова.

Спектакль «Три Ивана» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина
Спектакль «Влюбленный Шекспир» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина
Спектакль «Три Ивана» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина
Цитата страницы сайта https://teatrpushkin.ru/
Спектакль «Влюбленный Шекспир» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина
Цитата страницы сайта https://teatrpushkin.ru/

Ранее пользователи Сети призвали проверить на экстремизм высказывания Таисии Вилковой в социальной сети о ненависти к России в связи со спецоперацией.

«В моем сердце ненависть!.. Наша страна развязала войну!» — писала Вилкова. По информации СМИ, сразу после 23 февраля 2022 года Таисия Вилкова с мужем и маленькой дочерью из России уехала. Но уже через три месяца артистка вернулась и продолжила зарабатывать в России деньги.