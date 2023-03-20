Москва, 20 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Актриса Таисия Вилкова, известная по роли в фильме «Непослушник» и по своим антироссийским высказываниям в соцсетях, на которые обратил внимание корреспондент ИА REGNUM, пропала из состава актёров в ряде спектаклей театра им. Пушкина.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Таисия Вилкова

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Таисия Вилкова

Так, ещё утром 20 марта на сайте театра Вилкова была заявлена в спектакле «Влюбленный Шекспир», 1 апреля — «Три Ивана», 8 апреля — «Между делом», а 23 апреля в другом театре — ДК им. Зуева — Таисия Вилкова должна сыграть в постановке Квартета И «В Бореньке чего-то нет».

Цитата страницы сайта ticketland.ru Таисия Вилкова на сайте продаж билетов

Однако после того, как история с русофобными высказываниями артистки вызвала широкий общественный резонанс, в частности, и после публикаций ИА REGNUM, в составе актёров на спектакли «Влюбленный Шекспир», «Между делом» и «Три Ивана» теперь на сайте театра заявлены другие актрисы. Так, в первом случае на роль, которую ранее исполняла Вилкова, заявлена Елизавета Кононова, в спектакле «Три Ивана» сыграет актриса Кармакова, а в «Между делом» вместо Вилковой на роль Зинаиды Серебровой теперь также значится Кононова.

Цитата страницы сайта https://teatrpushkin.ru/ Спектакль «Три Ивана» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина

Цитата страницы сайта https://teatrpushkin.ru/ Спектакль «Влюбленный Шекспир» без Таисии Вилковой. Театр им. Пушкина

Ранее пользователи Сети призвали проверить на экстремизм высказывания Таисии Вилковой в социальной сети о ненависти к России в связи со спецоперацией.

«В моем сердце ненависть!.. Наша страна развязала войну!» — писала Вилкова. По информации СМИ, сразу после 23 февраля 2022 года Таисия Вилкова с мужем и маленькой дочерью из России уехала. Но уже через три месяца артистка вернулась и продолжила зарабатывать в России деньги.