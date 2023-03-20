Вузы и школы в новых регионах России после 2026 года получат бессрочные лицензии и аккредитацию

Москва, , 12:58 — REGNUM Бессрочные лицензии и аккредитация будут получены после 2026 года образовательными организациями в воссоединившихся с Россией ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом 20 марта рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым. government.ru

«После 2026 года они уже получат эти документы на бессрочной основе. Весь этот период мы будем формировать органы, которые будут осуществлять переданные полномочия в четырех новых субъектах РФ», — сказал он.

При этом глава Рособрнадзора уточнил, что ранее принятое решение о выдаче образовательным организациям в новых российских регионах временных лицензий и аккредитаций до 2026 года позволит им постепенно войти в образовательное пространство РФ, а также поднять к 2026 году уровень образования до уровня стандартов России.

Также Музаев отметил, что у Рособрнадзора имеется подобный опыт с Республикой Крым и Севастополем, где также в своё время был переходный период к общероссийским стандартам образования.

«С учётом проблем, которые тогда возникали, мы пришли к такой новой форме — временная лицензия, временная аккредитация для образовательных организаций этих территорий. Мы уже проводим большую работу — обучение, постоянно направляем специалистов в командировки в эти субъекты», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Объекты будут включены в единый государственный реестр без проведения историко-культурной экспертизы.